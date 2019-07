L’autocarrozzeria Stylecar si fa in due: inaugurata a giugno la nuova sede ad Arma di Taggia

Il mese scorso l’autocarrozzeria Stylecar ha inaugurato in grande stile la nuova sede di Arma di Taggia in Regione Prati, 74, che si aggiunge a quella storica di Sanremo, nel quartiere del Borgo, all'uscita dell'Aurelia Bis. All'evento hanno partecipato autorità, clienti, fornitori, colleghi e tanti amici. Questa non è che l’ultima tappa di un processo di crescita costante che vede da oltre '20 anni il nome Style Car legato indissolubilmente al mondo dell’automobile della città di Sanremo e, dal mese scorso, anche di Arma di Taggia.

E’ grazie a questa occasione che la Carrozzeria di Sergio Camillò si è trasformata in una azienda strutturata, che oltre ad un servizio carrozzeria di assoluto livello, altamente qualificata anche nell'ambito dei sinistri all'estero, offre assistenza meccanica, servizio gomme, servizio vetri, noleggio e molto altro ancora. Nella sede di Sanremo restano gli uffici che rappresentano il punto di riferimento essenziale per tutta la clientela della provincia di Imperia, grazie a figure specializzate e competenti, che si occuperanno anche di servizi assicurativi e noleggi, per un servizio di qualità e cortesia.

Per ulteriori informazioni:

AUTOCARROZZERIA STYLE CAR

Via Galilei Galileo, 373 - 18038 - Sanremo (IM)

Telefono: 0184 533653 o anche 338 1151352

Mail: stylecarsanremo@gmail.com

https://www.facebook.com/autocarrozzeriastylecarsanremo/ .