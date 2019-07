Ventimiglia: uomo dà in escandescenze a Villa Eva, bloccato da alcuni presenti e poi portato in ospedale (Foto)

Sono poi intervenute le forze dell’ordine ma c’è voluta inizialmente la buona volontà di alcuni presenti, per fermare un uomo di nazionalità francese che, nel pomeriggio di ieri ha dato in escandescenze per motivi ancora in via d’accertamento a Villa Eva, nella frazione di Latte a Ventimiglia.

L’uomo cercava di colpire i presenti pronunciando frasi sconnesse e, vista la situazione, è stato bloccato da 5 persone. Altri, nel frattempo, hanno chiesto l’intervento del 118 e delle forze dell’ordine. E’ così intervenuto un medico che ha sedato l’uomo, poi portato in ospedale.