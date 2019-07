Ventimiglia: scontro tra due auto sulla A10 vicino al confine, due feriti lievi e circolazione rallentata

Sta provocando rallentamenti in uscita dall’Italia verso la Francia, un incidente tra due vetture, all’interno della galleria poco dopo la barriera di Ventimiglia, in direzione del confine di Stato.

Il sinistro si è registrato poco dopo le 16 ed ha visto protagoniste due auto che si sono scontrate per cause ancora in via d’accertamento da parte della Polizia Stradale. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, due ambulanze e gli operai della A10.

Vengono segnalati due feriti, per fortuna non gravi, e rallentamenti in direzione Francia, visto che al momento la circolazione è interrotta per consentire i soccorsi ed i rilievi.