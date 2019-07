Molini di Triora: persona accusa forti dolori dopo la puntura di un insetto, soccorso immediato grazie al progetto Proteus

Il progetto Proteus in Valle Argentina ieri pomeriggio si è rivelato utile. Infatti, grazie alla presenza a Molini di Triora, di un'ambulanza della Croce Verde, è stato possibile soccorrere in tempi rapidissimi, una persona punta da un insetto che aveva accusato dolore e malessere.



La paziente è stata caricata dall'ambulanza e poi trasferita su Badalucco, dove ad attendere l'equipaggio dei volontari c'era il personale sanitario del 118. La persona soccorsa è stata trasferita in ospedale per accertamenti.