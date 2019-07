Imperia: rubano cellulare e scappano, ladri rintracciati e denunciati grazie all'identikit fornito dalla vittima del furto

Sabato ad Imperia, tre romeni di 20, 27 e 34 anni sono stati denunciati per furto. L'episodio si è consumato sabato quando la una pattuglia della Polizia è stata fermata da una persona che chiedeva aiuto perchè derubata del telefono cellulare. Il malcapitato è stato in grado di fornire una descrizione precisa delle persone responsabili.



L'identikit è stato provvidenziale. Dopo breve una pattuglia ha riconosciuto i due sospettati all'interno di un'auto con targa francese. Con loro c'era anche un terzo individuo. All'arrivo della Polizia, i tre stranieri hanno cercato di darsi alla fuga venendo bloccati poco dopo.



I giovani romeni hanno tentato di liberarsi dell'oggetto di furto facendolo cadere a terra ma gli agenti hanno notato il gesto ed hanno recuperato il telefonino. Non solo, all'interno della vettura sono state rinvenute anche tre penne Mont Blanc per un valore di 1200 euro, sulle quali sta indagando la polizia.



Di fronte alle richieste di identificazione i tre stranieri hanno assunto un atteggiamento volto ad evitare il riconoscimento ma grazie ai successivi accertamenti dattiloscopici presso la Questura è stato possibile risalire all'identità ed ai precedenti. Tutti e tre sono stati denunciati per furto aggravato in concorso mentre per gli autori materiali del crimine è stato emesso un foglio di via dal territorio della provincia di Imperia, provvedimento di competenza del Questore.