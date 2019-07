Imperia: crisi psicotica per un'ospite della struttura della Jobel di Clavi, intervento dei soccorsi

Nuova crisi psicotica per una richiedente asilo ospite in una struttura della cooperativa Jobel che di trova a Clavi, frazione di Imperia. Gli operatori della cooperativa sono intervenuti, allertando le forze dell'ordine e i soccorsi.



Al termine è stato necessario un trattamento sanitario obbligatorio. Per la giovane donna, già protagonista nelle scorse settimane di episodi di ira, la cooperativa ha già richiesto alla Prefettura il trasferimento in un'altra sede, idonea per l'accoglienza di pazienti psichiatrici gravi.