CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 22 luglio

SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- SPIDER-MAN: FAR FROM HOME – ore 17.00 - 21.15 – di Jon Watts - con Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, Marisa Tomei – Azione/Avventura/Commedia - "Peter Parker decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature che stanno creando scompiglio in tutto il continente…”

Voto della critica: ****

Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- TOY STORY 4 – ore 17.00 – di John Lasseter, Josh Cooley – Animazione/Avventura/Commedia - "Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Ma l'arrivo di un nuovo riluttante giocattolo di nome 'Forky' nella cameretta di Bonnie dà il via a una nuova avventura on the road insieme a nuovi e vecchi amici, che mostrerà a Woody quanto può essere grande il mondo per un giocattolo…”

Voto della critica: ****

- SPIDER-MAN: FAR FROM HOME (3D) – ore 19.00 - 21.30 – di Jon Watts - con Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, Marisa Tomei – Azione/Avventura/Commedia - "Peter Parker decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature che stanno creando scompiglio in tutto il continente…”

Voto della critica: ****

Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

- SERENITY - L'ISOLA DELL'INGANNO – ore 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Steven Knight - con Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Djimon Hounsou, Diane Lane, Jason Clarke – Drammatico/Thriller - "È la misteriosa storia del capitano Baker Dill, un uomo che si è lasciato alle spalle il passato trasferendosi in una bellissima isola tropicale e iniziando una nuova vita. La sua tranquilla esistenza viene nuovamente sconvolta quando ricompare l'ex moglie, mai dimenticata, con una terribile richiesta d'aiuto: uccidere il suo violento e sadico marito. Il capitano Dill dovrà fare i conti con attrazioni e segreti sepolti e con una verità tutta da scoprire…”

Voto della critica: ***

Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

- BIRBA - MICIO COMBINAGUAI – ore 17.30 - 19.45 - 21.30 – di Gary Wang - Animazione - "Un gatto di nome Oscar vive da tempo in un grattacielo in città con suo figlio Birba. Un giorno, incuriosito dal mondo esterno, Birba decide di uscire di casa ed avventurarsi alla ricerca di Miciolandia. Per ritrovare suo figlio, Oscar deve superare la paura e riconciliarsi con il suo passato, grazie anche all'aiuto di un pappagallo…”

Voto della critica: **

Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

- EDISON - L'UOMO CHE ILLUMINO’ IL MONDO – ore 17.15 - 19.30 - 21.30 – di Alfonso Gomez-Rejon - con Benedict Cumberbatch, Michael Shannon (II), Nicholas Hoult, Katherine Waterston, Tom Holland – Biografico/Drammatico/Storico - "Thomas Edison, già famoso per aver ideato la lampadina, nel 1882 illuminò una zona di Manhattan grazie al suo sistema a corrente continua, con un effetto sorpresa che fece molto parlare, mentre George Westinghouse, in maniera meno teatrale, era impegnato nella realizzazione di un sistema basato sulla corrente alternata. Presto nacque una rivalità tra i due, la cosiddetta ‘Guerra delle correnti’, e lo scontro non fu solo tra due sistemi di corrente, ma tra due modi di intendere la scienza e l'imprenditoria, tra il carisma del geniale e scontroso Edison e il lavoro di squadra del più dimesso, compassato e metodico Westinghouse…”

Voto della critica: ***

Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

- ANNABELLE 3 – ore 17.15 - 19.30 - 21.45 – di Gary Dauberman - con Mckenna Grace, Patrick Wilson, Vera Farmiga, Madison Iseman, Katie Sarife – Horror/Thriller - "I demonologi Ed e Lorraine Warren portano la bambola posseduta nella stanza dei manufatti chiusa a chiave della loro casa, mettendola ‘al sicuro’ dietro un vetro consacrato e ottenendo la santa benedizione di un sacerdote. Ma li attende una spietata notte di orrore, quando Annabelle risveglia gli spiriti maligni nella stanza, pronti a mettere gli occhi su un nuovo bersaglio: Judy, la figlia di dieci anni dei Warren, e le sue amiche…”

Voto della critica: ***

Centrale (tel. 0184 597822)

Chiuso

Tabarin (tel. 0184 597822)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- SPIDER-MAN: FAR FROM HOME – ore 21.15 – di Jon Watts - con Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, Marisa Tomei – Azione/Avventura/Commedia - "Peter Parker decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature che stanno creando scompiglio in tutto il continente…”

Voto della critica: ****



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- SERENITY - L'ISOLA DELL'INGANNO – ore 21.00 – di Steven Knight - con Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Djimon Hounsou, Diane Lane, Jason Clarke – Drammatico/Thriller - "È la misteriosa storia del capitano Baker Dill, un uomo che si è lasciato alle spalle il passato trasferendosi in una bellissima isola tropicale e iniziando una nuova vita. La sua tranquilla esistenza viene nuovamente sconvolta quando ricompare l'ex moglie, mai dimenticata, con una terribile richiesta d'aiuto: uccidere il suo violento e sadico marito. Il capitano Dill dovrà fare i conti con attrazioni e segreti sepolti e con una verità tutta da scoprire…”

Voto della critica: ***



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- SPIDER-MAN: FAR FROM HOME – ore 21.15 – di Jon Watts - con Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, Marisa Tomei – Azione/Avventura/Commedia - "Peter Parker decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature che stanno creando scompiglio in tutto il continente…”

Voto della critica: ****



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo

- PETS 2 – VITA DA ANIMALI – ore 21.30 – di Chris Renaud – con la voce di Alessandro Cattelan - Animazione - "Sequel dell'hit animato Pets - Vita da animali, torniamo a intrufolarci nelle vite di Max e dei suoi amici a quattro zampe, scoprendo cosa combinano quando i loro padroni li lasciano da soli per andare a lavoro o a scuola. Max è alle prese con l'ansia perchè preoccupatissimo per Liam, il figlio di Katie, Nevosetto è preso da manie di grandezza, convinto di essere un supereroe e Gidget deve imparare a comportarsi da gatta per una missione sotto copertura…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITA’ – ore 21.00 – di Daniele Luchetti - con Pif, Thony, Renato Carpentieri, Angelica Alleruzzo, Francesco Giammanco - Commedia - "Paolo muore improvvisamente e si ritrova in Paradiso, dove per motivi tecnici, gli viene concesso di tornare sulla terra per un'ora e trentadue minuti. Novantadue minuti di bilanci. Avrà il tempo di fare i conti con le cose importanti della propria vita, o gli torneranno in mente solo momenti di trascurabile felicità?…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso

VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Chiuso



DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

Chiuso





