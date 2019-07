Valle Argentina: successo per la FESTA DELLA LAVANDA presso l’Antica Distilleria di Agaggio Inferiore

Una bellissima giornata all’aria aperta ed a contatto con la natura bella e incontaminata della valle Argentina, che ha richiamato fino ad Agaggio moltissimi visitatori: è questo il bilancio anche di questa edizione della festa dedicata alla lavanda. Iniziata al mattino con la visita dei campi di lavanda in località Drego a 1200 metri di altezza, dove è stata raccolta la lavanda portata in laboratorio, dove nel pomeriggio è stata distillata con tecniche rigorosamente manuali. L’azienda da tempo può fregiarsi del marchio “green” per la sua capacità di produrre con la massima attenzione alla sostenibilità ambientale, con un atto di responsabilità verso l’ambiente e le generazioni future. I prodotti della distilleria sono completamente naturali, dalla coltivazione alla raccolta e dalla distillazione alla preparazione. Nel pomeriggio si è tenuto l’omaggio a Libereso Guglielmi con la presentazione del suo ultimo libro “Diario di un giardiniere anarchico” a cura del giornalista Claudio Porchia e la presentazione di un video inedito a cura dello storico Giampiero Laiolo.

Ricordiamo che la giornata si era aperta con una stupenda camminata di Nordic Walking, che ha portato i partecipanti ai campi di Lavanda di Drego.

Mercoledì 24 ci sarà ancora la possibilità di visitare i campi e la distilleria per Info e prenotazioni: Patrizia 347.4662632 – www.anticadistilleriacugge.com