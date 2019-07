Triora: sostituzione per il segretario comunale, entra temporaneamente la dott.ssa Monica Veziano

Sabato durante il consiglio comunale di Triora è entrata ufficialmente in servizio Monica Veziano, ricoprendo l'incarico di segretario comunale, facente funzioni. Lei nei giorni scorsi aveva dato disponibilità all'amministrazione comunale per far fronte ad una situazione imprevista, la sostituzione della dott.ssa Francesca Stella, assente dal suo ruoto istituzionale per motivi personali.

"Una sostituzione di carattere temporaneo, in quanto l'incarico rimane alla dott.ssa Stella" - hanno rimarcato dal Comune, sottolineando durante l'assise, l'ottimo lavoro e fatto in questi anni, così come la professionalità e la disponibilità dimostrate nei confronti di questo borgo della Valle Argentina.



L'ingresso della dott.ssa Veziano è stato salutato positivamente da tutto il consiglio comunale. Inoltre, l'amministrazione l'ha ringraziata per essersi resa disponibile ad aiutare il paese in questo momento di improvvisa difficoltà.