SanremoNews e Istituto di Formazione “Franchi” insieme per un focus su giornalismo, fake news, clickbaiting e odio social (Video)

Anche se il web ha invaso le nostre vide da anni, sembra che gran parte degli utenti abbia ancora molto a imparare sulle regole base che governano la navigazione in un mondo virtuale potenzialmente sconfinato.

Fake news, clickbaiting e odio social sono piaghe nelle quali ogni giorno si imbatte chi vive e lavora nel mondo dell’informazione o della formazione web. Per questo SanremoNews ha organizzato un faccia a faccia con l’Istituto di Formazione “Franchi” nella sua sede di via Roma a Sanremo.

Un’intervista ‘doppia’ che ha coinvolto il nostro giornalista Pietro Zampedroni e il formatore digitale Andrea Cartotto. Un confronto a due per approfondire molti temi troppo spesso dimenticati o non tenuti in considerazione da chi utilizza il web per lavoro o per diletto.

In pochi anni siamo stati dotati di strumenti che ci permettono di portare in tasca il mondo, 24 ore su 24. Ma siamo davvero capaci? Conosciamo le regole? Sappiamo riconoscere le fonti reali da quelle false o deviate?

SanremoNews intervista l’Istituto di Formazione “Franchi”

L’Istituto di Formazione “Franchi” intervista SanremoNews