Sanremo: lavori notturni nel cantiere di 'The Mall', residenti lamentano eccessivi rumori e problemi per il riposo notturno

Monta la protesta, tra i residenti di Valle Armea, per i rumori che arrivano dai lavori notturni all’interno del cantiere di ‘The Mall’, l’outlet del lusso che ha aperto parzialmente i battenti a giugno, ma che sta accelerando al massimo gli interventi per poter aprire totalmente i negozi ed i servizi previsti (sembra entro la fine dell’anno).

Molti residenti, infatti, segnalano rumori ed il vociare degli operai anche nel corso della notte, quando è difficile il riposo per chi, il giorno dopo deve andare a lavorare. La Legge prevede che i lavori rumorosi svolti all’aperto sono consentiti nei giorni feriali dalle 7 alle 19 e che comunque i cantieri devono adeguare le attività rumorose, alle norme tecniche dell’inquinamento acustico.

Secondo quanto dichiarato da molti residenti di Valle Armea, invece, i lavori nel cantiere di ‘The Mall’ si svolgono anche durante le ore notturne, con rumori che disturbano la quiete pubblica. Alcuni di loro si sono rivolti al Comune, anche per sapere se palazzo Bellevue ha emesse eventuali autorizzazioni al lavoro notturno. C’è anche chi sta pensando ad eventuali esposti, per evitare di dover trascorrere l’estate con le finestre chiuse, per evitare rumori ma con l’eccessivo caldo tra le mura domestiche.