Sanremo: i mercatini di corso Imperatrice non rispetterebbero i dettami del bando, il 'mugugno' delle associazioni locali (Foto)

Continuano le polemiche delle associazioni locali, in relazione all’assegnazione del bando per l’organizzazione dei ‘mercatini estivi’ che dovrebbero essere di artigianato artistico e antiquariato, sulla passeggiata Imperatrice, per i mesi di luglio e agosto. Dopo i primi due weekend le date previste, nel mese di luglio, sono: 27 e 28 mentre, nel mese di agosto, nei giorni 3, 4, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 25 e 31 con appendice il 1° settembre.

Il bando è stato vinto dall’associazione ‘Tra le righe’ che, su una base da 500 euro, ne ha offerti 15mila. La polemica era già scattata nelle ore immediatamente successive all’assegnazione del bando ed ora, dopo una serie di ‘occhiate’ sui banchi del mercatino, è ulteriormente esploda. Anche se l’assegnazione che è assolutamente legittima, secondo le associazioni locali che solitamente si occupano di organizzare manifestazioni del genere, hanno notato che di artigianato ed antiquariato sui banchi del mercatino non se ne vede.

Al bando potevano, infatti, partecipare le associazioni specializzate nell’organizzazione e gestione di eventi ed iniziative commerciali, con una esperienza nel settore di almeno 3 anni. Tra i dettami a cui gli organizzatori devono ottemperare, vi era quello che i partecipanti, dovranno essere scelti tra esercenti commerciali specializzati nel settore e tra operatori non professionali (hobbysti).