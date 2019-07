Sanremo: garantita la frequenza mattutina per gli studenti del Tecnico Turistico e del Professionale Socio sanitario del 'Ruffini-Aicardi'

Per fronteggiare la situazione venutasi a creare dopo la chiusura del plesso di Corso Cavallotti 92 a Sanremo, il dirigente scolastico Giuseppe Monticone conferma che, grazie alla disponibilità del Comune di Taggia e della Dirigenza Scolastica della Scuola Media ‘Ruffini’, sarà possibile la frequenza mattutina di tutte le classi del Tecnico Turistico e del Professionale 'socio sanitario' nei primi mesi dell'anno scolastico 2019/2020.

Infatti, il Comune e la scuola taggiasca metteranno temporaneamente a disposizione 8 aule, riorganizzando e utilizzando in emergenza altri spazi appartenenti ai vari plessi dell'Istituto ‘Ruffini Aicardi’ ubicati tra Arma di Taggia e Sanremo. “È così evitata dunque – spiega Monticone - la prima ipotesi di doppi turni di lezione mattino - pomeriggio. Ciò in attesa, ovviamente, della messa a disposizione dei nuovi locali presso l'edificio del Mercato dei Fiori di Valle Armea".

"Nel ringraziare gli Enti locali interessati per l'impegno volto ad affrontare l'emergenza - termina Monticone - ci auguriamo che con la collaborazione e l'impegno di tutti possa essere garantito in maniera efficace il diritto all'istruzione anche nei momenti difficili, come elemento di crescita personale e sociale delle nostre Comunità”.