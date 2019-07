Montalto Carpasio: la frandura (e la carpasina) verso il riconoscimento della DeCO, avviato il percorso di certificazione

Il 2019 sarà l'anno del riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale d'Origine ndr) per la Frandura, una specialità tipica di Montalto. La Pro Loco ed il Comune di Montalto Carpasio hanno avviato da tempo un percorso per la certificazione di questa eccellenza della tradizione culinaria di questi borghi.

La frandura sarà la prima ad entrare nel registro dove trovano spazio tutte quelle produzioni d'eccellenza strettamente legate al territorio, nell'ottica di preservarne la ricetta e tutelare il prodotto nel tempo.



“Credo molto nel prodotto locale e nella valorizzazione di queste ricette caratteristiche dei nostri paesi. - ci racconta Alberto Brizio, presidente della Pro Loco di Montalto Carpasio – La frandura è un piatto che non è molto conosciuto al di là dell'omonima sagra. Questo piatto si preparava in agosto, durante il raccolto delle patate, per utilizzare quelle patate che rischiavano di marcire ed essere buttate. Così nacque questa ricetta fatta di ingredienti semplici: patate, olio, acqua e farina. Era un piatto povero ma che permise di cucinare patate che altrimenti sarebbero andate sprecate. La frandura è rimasta principalmente nei confini di Montalto e soltanto ultimamente ha iniziato a fare la sua comparsa nei menù di alcuni ristoranti locali che però la propongono con alcune varianti che in alcuni casi la snaturano. La frandura ha determinate caratteristiche e quindi abbiamo voluto 'blindare' la ricetta”.

Il Comune ha accolto positivamente l'idea della Pro Loco ed il consiglio comunale ha già approvato l'istituzione del registro delle De.C.O. “Nella prossima assise cittadina, coinvolgendo anche la minoranza chiederemo che vengano indicati i nomi delle persone che andranno a formare la commissione deputata alla valutazione delle candidature per entrare nel registro che è in fase di creazione. - annuncia il sindaco di Montalto Carpasio, Mariano Bianchi - Una volta che si sarà insediata la commissione spero che i tempi siano corti. E' verosimile che il riconoscimento possa arrivare già per la Sagra della Frandura, il 18 agosto. Mi piacerebbe che anche la Carpasina rientri a stretto giro in questo registro e penso che sia possibile, una volta che la commissione sarà operativa”.