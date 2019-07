Imperia: l'Auser aderisce alla campagna 'Aperti per ferie', venerdì un'iniziativa per gli anziani contro il caldo

Torna “Aperti per ferie” la campagna estiva promossa dall’Auser per aiutare gli anziani, soprattutto quelli che vivono da soli, ad affrontare con serenità i disagi dell’estate. Anche la sede di Imperia in salita Frati Minimi 3 aderisce all'iniziativa.



"Venerdì 26 luglio, nel salone climatizzato, con inizio alle ore 15,30, avrà luogo la "Gran tombolata" aperta a tutti gli ultra sessantenni ed anche ai ragazzi inferiori ai 12 anni. Un pomeriggio divertente al fresco ed al termine ci sarà il tradizionale brindisi" -annunciano dalla Auser di Imperia.



"La campagna “Aperti per ferie” prevede una risposta articolata e diversificata che viene incontro ad esigenze di aiuto concreto, di compagnia e socializzazione: sedi associative aperte e climatizzate; attività di svago e intrattenimento; compagnia domiciliare; compagnia telefonica; consegna a casa della spesa o dei farmaci; accompagnamento per visite mediche" - ricordano.