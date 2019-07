Festa dello sport ad Ospedaletti: l'amministrazione comunale esprime soddisfazione

Sabato 20 luglio ad Ospedaletti sono stati protagonisti la beneficienza, lo sport e la buona musica. Già di buon mattino la pedalata benefica “Pedaliamo per un respiro”, iniziativa a favore della Lega Italiana Fibrosi cistica Onlus sez. Liguria, che ha riscosso alla sua prima edizione più di 150 iscritti.



Dalle ore 20 invece la Via XX Settembre si è animata di appassionati di sport e non solo, che hanno potuto ammirare le esibizioni delle società sportive presenti sul territorio e provare le varie discipline. Hanno partecipato all’evento le associazioni ASD Basket Club, C.I.T.O. Tennis Club, San Giovanni Volley, ASD Calcio, ASD Muay Thai, Comitato Circuito, ASD Happiness e Crossfit, Federazione Italiana Qi Gong e Thai Chi, Legione Phoenix softair club. Lo stand del Comitato Circuito ha avuto inoltre l’onore di ospitare una promessa dello sport, il giovane Francesco Ferrero, centauro di 18 anni di Ospedaletti che corre per la squadra MRT by 2R Moto di Fidenza nel "Dodici Pollici Italian Cup".



Ad allietare infine la serata con i più grandi successi del rock italiano, in Piazza IV Novembre si è esibita la Superband composta da Giorgio Usai (componente storico dei New Trolls), Enrico Bianchi (ultimo cantante dei Gens e nella Formula 3), Freddy Vandresi (batterista dei Delirium) e alla chitarra Paolo Ballardini (che ha collaborato con grandi cantanti italiani e componente dell’orchestra Rai)



"L’Amministrazione comunale esprime la propria soddisfazione per la numerosa partecipazione di bambini ed adulti, che avvicinandosi alle iniziative proposte con entusiasmo, hanno dimostrato l’importanza dello sport nella vita sociale, anche come momento di condivisione e divertimento. Le manifestazioni continuano con i prossimi eventi, che soddisferanno i più svariati gusti" - commentano dall'amministrazione.