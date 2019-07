Arma di Taggia: inaugurato vicino alla stazione il nuovo 'Spazio Enel' con più servizi ai cittadini

Enel ancora più vicina ai cittadini di Arma di Taggia grazie al nuovo spazio Enel che offrirà più servizi e occasioni di risparmio, ma anche consulenza in tema di efficienza energetica e sostenibilità ambientale rafforzando la presenza dell’Azienda sul territorio.

I cittadini potranno interfacciarsi con personale appositamente formato da Enel e svolgere tutte le operazioni sulle proprie forniture: dall’attivazione o modifica di un contratto, alla verifica dei propri consumi e dei pagamenti, fino alle informazioni sulle soluzioni più adatte per l’efficienza energetica come impianti fotovoltaici, caldaie a condensazione, climatizzatori ad alta efficienza ed altro ancora.

Al taglio del nastro sono intervenuti Barbara Dumarte, Assessore Promozione Turistica e Manifestazioni, Espedito Lombardi, Assessore con delega a Urbanistica, Edilizia Privata e Sicurezza del Territorio, l’imprenditore Sergio Titone, Titolare dell’Azienda Partner Stealth Srl, e per Enel Roberto Orlandi, Responsabile dei negozi partner per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e Giuseppe Ratto Channel Manager negozi partner Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

“Con questa nuova apertura – ha dichiarato Roberto Orlandi per Enel – avremo un nuovo presidio fisico, gestito da persone di grande professionalità, e continueremo il percorso di radicamento in tutta la Liguria. Questo significa una forte presenza sul territorio, sia nell’attività di assistenza sia nella proposta di risparmio in bolletta e di efficienza energetica”. Lo Spazio Enel di Arma di Taggia sarà aperto al pubblico al pubblico il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì mattina dalle 9 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15 alle 18. Il giovedì mattina dalle 9 alle 13.