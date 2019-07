Sanremo: lettore condivide un ricordo della compianta maestra Clara Arnaldi

Un nostro lettore Fabrizio A. ha voluto offrire un ricordo della maestra Clara Arnaldi che insegnò a Sanremo.



"Vorrei ricordare con affetto la maestra Clara Arnaldi recentemente scomparsa. E' stata la mia maestra elementare dal 1976 al 1980 in quel periodo in cui ogni classe aveva un'unica insegnante che si occupava di tutte le materie. Oggi siamo abituati a vedere gli alunni seguiti da vari docenti, ma in quegli anni la maestra era unica e diventava quasi una seconda “mamma” per gli scolaretti. Le difficoltà che incontrò in quel periodo la “nostra” maestra, così come le altre, furono ulteriori perché dovemmo affrontare il problema dei crolli del 1977 del Palazzo Melandri che ospitava alcune classi elementari. Per un lungo periodo la nostra classe fu collocata in un piccolo locale sito in Zona Polo Nord che attualmente è utilizzato come tintoria. Si facevano i turni, chi andava la mattina, chi il pomeriggio. Nonostante i disagi la maestra Arnaldi ci insegno la scuola ma anche la vita. Anni bellissimi che ancora oggi ricordo con nostalgia. Grazie ancora di tutto cara maestra".