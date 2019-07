Chiusavecchia; canile "Gli Ulivi" questa settimana cerchiamo una casa per Lola

Lola è una cagnolina di taglia piccola, di solo un anno e mezzo, appena arrivata in canile causa ritrovamento. È solare, estremamente dolce e affettuosa, cerca sempre il contatto umano. Lola cerca una famiglia che la ami incondizionatamente e che le dia tutte le attenzioni che merita!

È difficile credere che una creatura così buona sia finita in canile, non lasciamola crescere solo dentro una gabbia.

Venite a conoscerla al canile ‘'Gli Ulivi'' presso Chiusavecchia (Imperia)

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Simonetta +39 347 741 5547