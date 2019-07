Frana ai Bardellini, dichiarato inagibilie l'immobile colpito dai massi in via Fontana Rosa

È stato dichiarato inagibile lo stabile colpito dalla caduta massi in via Fontana Rosa, in località Bardellini a Imperia. L’incidente si era verificato lo scorso 15 luglio, a cui aveva fatto seguito un intervento dei Vigili del Fuoco che avevano messo in sicurezza l’area.



Il 19 luglio, in seguito di un sopralluogo dell’ufficio tecnico comunale nel fabbricato e nell’area esterna, è stato ritenuto necessario dichiarare l’inagibilità dell’immobile, come disposto dal Sindaco Claudio Scajola con un’ordinanza contingibile e urgente che obbliga i proprietari dello stabile di metterlo in sicurezza entro sessanta giorni.



Fortunatamente al momento del crollo dei massi, nessuna persona era presente nello stabile.