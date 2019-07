Black-out elettrici a ripetizione, questa sera a Santo Stefano al Mare e Riva Ligure. Molte le segnalazioni arrivate alla nostra redazione per problemi alla rete elettrica.

La corrente va e viene anche in queste ore e sono molti i disagi sia per i residenti che per le attività commerciali. Al momento non si sa ancora quando le cose torneranno alla normalità.