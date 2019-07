Sanremo: taglio del nastro per “Un salto in centro", isola pedonale, gonfiabili e musica per l'estate in piazza Colombo (Foto e Video)

Chiusura al traffico, gonfiabili per i più piccoli e concerti. Inaugurato stasera “Un salto in centro” l'iniziativa che animerà piazza Colombo a Sanremo. Il parco sarà aperto dalle 20 alle 24. Il lunedì e il martedì, dalle 19.30 alle 20.30, ingresso gratuito per i bimbi disabili.



Erano presenti al taglio del nastro l’assessore al turismo e vicesindaco, Alessandro Sindoni, il consigliere comunale Giuseppe Faraldi, i gestori della attrazione per i bimbi ed i numerosi commercianti che hanno reso possibile l’iniziativa dal punto di vista musicale e della security. Importante anche il contributo della Polizia Locale che ogni sera procederà alla chiusura dell’area tra piazza Colombo e via Manzoni, fino a mezzanotte.

L'intervento di Alessandro Sindoni





Gonfiabili, attività ricreative, spettacoli e laboratori si alterneranno per tutto il periodo estivo con il seguente programma:- tutti i lunedì e i mercoledì, sino a settembre, a partire dal 29 luglio: laboratori ludico-creativi a cura di Federica Morello- tutti i giovedì, sino a settembre, con presentazione sabato 27 luglio: appuntamento con i laboratori didattico-strumentali a cura di “Dimensione Musica Sanremo”. I docenti si alterneranno a luglio e agosto in una serie di incontri dedicati agli strumenti musicali moderni con prove sul posto rivolte essenzialmente ai più piccoli che avranno l'occasione di avvicinarsi agli strumenti. Ramon Rossi utilizzerà batteria e percussioni, Roberto Bonazinga basso e contrabbasso, Lorenzo Spinozzi la chitarra, Renato Grinda piano e tastiere, Riccardo Sasso piano e tastiere, Manuela Gaslini vocal coach e Devis Pati music computer- sabato 10 e 24 agosto: animazione con Glitter Tattoo, tatuaggi con aerografo e truccabimbi a cura di Nina Ateliers- sabato 17 agosto: spettacolo teatrale e di animazione a cura del Mago Taz- lunedì 19 agosto: spettacoli teatrale e di animazione del Teatro dei Mille Colori Organizzazione a cura di Kevin Herzemberger, consulenza artistica di Simona De Melas con il sostegno di Sanremo-OnIn piazza Colombo non solo spettacoli e intrattenimenti per i più piccoli, ma anche concerti. Tredici serate di musica live sul palco allestito proprio vicino alla zona per i più piccoli.Si parte questa sera con Ninè Ingiulla (tributo a De Andrè) per poi proseguire domenica con Glue's Avenue (cover band).A seguire: venerdì 26 luglio Dany Animation (serata musicale), domenica 28 luglio Erbagrama (cover band), venerdì 2 agosto Shine (tributo ai Pink Floyd), domenica 4 agosto D-Sparsi (cover band), venerdì 9 agosto Brutti e Boi (cover band), domenica 11 agosto Max Rebaudo & Berben Band, venerdì 16 agosto Erbagrama (cover band), domenica 18 agosto Soul Engine (cover band), venerdì 23 agosto Duodeno (cover band), domenica 25 agosto Innuendo (tributo ai Queen), venerdì 30 agosto Start Over Band (cover band).I due contenitori di eventi sono anche una sorta di prova per l'amministrazione comunale per la chiusura al traffico di piazza Colombo, idea spesso ventilata ma mai messa in pratica per così tante sere in estate. Soluzione che potrebbe essere replicata anche in futuro per eventi non solo legati ai bambini.