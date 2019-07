Salta il Jova Beach Party ad Albenga, Lorenzo: "Sono sorpreso, cercheremo di recuperare"

"Sono sorpreso non mi aspettavo di questa cosa. Mi dispiace, domani vi spiego meglio, cercheremo di recuperare, vi faremo sapere nei prossimi giorni. Scusate amici di Albenga".

Ha risposto così tramite un video pubblicato su Instagram Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, in merito alla cancellazione della tappa di Albenga a causa della mareggiata che ha eroso circa 10/12 metri di spiaggia.

"Eravamo già al limite con le norme di sicurezza per il montaggio del palco, ma questi eventi hanno fatto sì che sia impossibile montare il tutto" continua Jovanotti dopo lo show di Barletta.

Il fenomeno, rispetto ai primi rilievi effettuati a novembre, si era già evidenziato durante la primavera ma si è ulteriormente accentuato nel corso delle ultime settimane, probabilmente a causa dell’ultima ondata di maltempo. In questa situazione è impossibile montare in sicurezza le strutture previste e con grande rammarico l'organizzazione si è vista costretta a cancellare la tappa prevista per il 27 luglio.

Una flebile speranza si può intravvedere nelle parole di Lorenzo anche se la tristezza per i suoi fans e la rabbia per gli albergatori-ristoratori della zona si fa sentire vista l'importante perdita di ricavi che una cancellazione del genere può provocare.