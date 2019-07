Lo yacht extralusso appartenuto al confondatore di Microsoft in rada a Sanremo

In questi giorni, il mega yacht Tatoosh ha fatto capolino nello spazio acqueo antistante Sanremo. Si tratta di uno dei trenta yacht più grandi al mondo, con ben 91 metri di lunghezza. In compenso è uno dei più piccoli della flotta appartenuta all'informatico ed imprenditore, Paul Allen, deceduto l'anno scorso; famoso per essere stato cofondatore della Microsoft insieme a Bill Gates.



Il Tatoosh è stato costruito nel 2000 in Germania ed è costato oltre 150milioni di euro. A bordo si trovano 10 camere da letto, un grande salone con camino, il solarium una piscina, una pista d'atterraggio per elicotteri ed anche un cinema. Il tutto suddiviso su cinque ponti. Inoltre, tra le dotazioni particolari, da segnalare che sul Tatoosh trovano spazio anche un motoscafo ed una barca a vela.



Le foto sono state scattate dl nostro fotografo Tonino Bonomo