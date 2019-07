L’autore locale del romanzo thriller ‘Pericolo all’Avana’ Rocco Luccisano al ‘Milano Latin Festival’ presso lo stand dedicato a Cuba

Dopo il buon esito locale ottenuto con il romanzo giallo 'Pericolo all’Avana: La scienza al servizio del nemico', l’autore Rocco Luccisano sarà questa volta presente all’importante evento estivo che ogni anno riceve centinaia di migliaia di frequentatori di tutte le età e nazionalità.

Lunedì 22 luglio 2019 l’autore ponentino sarà ospite al Milano Latin Festival presso lo stand dedicata a Cuba. Dalle 20.00 avrà luogo l’incontro con i lettori e il firmacopie proprio nella settimana del Festival dedicata a Cuba, la quale è iniziata oggi, domenica 21 luglio, con il saluto del Console cubano a Milano e della presidente dell’Associazione Naz. di Amicizia Italia-Cuba e finisce il 27 dello stesso mese. L’evento letterario-culturale è meglio dettagliato nel sito ufficiale del Milano Latin Festival alla sezione 'cultura'.

"Ringrazio anche le associazioni a favore della cultura italocubana e cubana in Italia - spiega lo scrittore - che supportano e rappresentano l’isola caraibica per la preziosa collaborazione che mi permette di avere l’onore di partecipare ad una importante vetrina espositivo-culturale anche in Lombardia come del Milano Latin Festival dove sempre si respira una piacevole aria di festa, con musica, balli, artigianato gastronomia e cultura del variegato mondo latino americano”. ’autore sottolinea infine il gradimento e l’attenzione riscosse dal book trailer del romanzo visibile su youtube che in poco tempo ha raggiunto quasi le 3.000 visualizzazioni.

'Pericolo all’Avana: La scienza al servizio del nemico' è al momento acquistabile su Amazon in cartaceo, ebook e kindle unlimited gratuitamente, mentre è in arrivo nel mese di agosto il nuovo giallo nelle librerie e in tutti gli store online, dal taglio storico, intitolato 'Namibia: terre violate. La maledizione dei Orisha'.

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina facebook: rocco.luccisano.libri, e in Instagram: @rocco.luccisano.libri