Bordighera: successo per la conferenza del prof. Alessandro Carassale e del dr. Claudio Littardi (foto)

Grande successo sabato sera sulla terrazza principale della Fondazione San Giuseppe in Bordighera Alta, per la conferenza tenuta dal prof. Alessandro Carassale (università di Genova) sul tema 'La Gerico d'Europa Bordighera tra il '700 e 800' e del dr. Claudio Littardi sul tema 'Il Cedro nella tradizione Ebraica'.



La serata, organizzata dalla Cumpagnia d'a'Parmura di Bordighera si è conclusa con la messa a dimora di una pianta di Cedro offerta dal dr. Littardi e proveniente dalla Toscana. Presenti molti cittadini, turisti e appassionati della materia. Il Presidente, geom. Vincenzo Palmero, nel ringraziare gli organizzatori ha auspicato che eventi simili possano ripetersi ciclicamente per farci conoscere meglio il nostro territorio.