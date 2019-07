Sanremo: la piccola Moon salvata dalle strade di Scalea arrivata a Sanremo cerca una casetta

Moon è una cucciola di circa tre mesi proveniente dalla Calabria, in stallo a Sanremo. Trovata per le strade di Scalea è stata messa in salvo da delle volontarie. Ha affrontato un lungo viaggio per arrivare qui, affinché si possa trovare una famiglia che la ami per sempre. Vaccinata, microchippata, sverminata. Sarà una futura taglia media. Si cede solo ad amanti animali dopo preaffido. Obbligo di sterilizzazione ad età consona.

Chi volesse riempire d'amore le giornate di questa piccina può chiamare il 3295461841 oppure 3479300575. In caso di mancata risposta, mandate un WhatsApp.

Grazie Progetto La Zampa Sul Cuore.