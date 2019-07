Incontro tra Sindaco Scajola e Presidente della Regione Toti: intervento del Sindaco Conio e del Sindaco Biancheri

“Apprendiamo dagli organi di stampa alcuni dettagli dell’incontro tenutosi a Genova tra il Sindaco del Comune di Imperia Claudio Scajola e il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. In tale incontro si sarebbe discusso delle difficili vicende del Golfo Dianese in merito alle problematiche di Rivieracqua e alle problematiche più generali della stessa Società”. Ad intervenire con un comunicato congiunto sono il Sindaco di Taggia Mario Conio e il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri.



“Tale incontro - spiegano Conio e Biancheri - si era definito in una riunione tenutasi la scorsa settimana alla nostra presenza, all’interno degli uffici della Provincia. L’obiettivo era di rendere partecipe e portare a conoscenza della Regione Liguria, tutte le difficoltà che la crisi societaria di Rivieracqua sta riversando sui vari comuni e sulla cittadinanza della nostra provincia.

L’ipotesi di inserire nella compagine sociale di Rivieracqua anche un socio privato in quota minoritaria, oggi è ancora tutta da valutare sia in termini di opportunità, sia in termini di applicabilità e correttezza.

Da parte nostra l’obiettivo primario è quello di giungere al consolidamento della Società Rivieracqua in modo che sia possibile fornire ai cittadini della provincia di Imperia un servizio all’altezza e sia possibile salvaguardare tutte le aziende del territorio che nel corso di questi anni hanno lavorato per Rivieracqua ed oggi si trovano in una drammatica crisi economica".

"Rimaniamo quindi aperti - concludono i due primi cittadino - a valutare ogni ipotesi nell’obiettivo però centrale di salvaguardare l’acqua come bene pubblico, così come i dettami del referendum pubblico del 2012, salvaguardare le aziende del territorio che tanto si sono spese per Rivieracqua e soprattutto, riuscire ad ottenere finalmente una società che sappia fornire un servizio adeguato, che sappia fare investimenti sui nostri acquedotti e sui nostri depuratori che ogni giorno lamentano purtroppo danni e rotture”.