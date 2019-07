Stasera ad Arma di Taggia torna il Carnevale Estivo con una 'giuria vip', le interviste a Monia Russo, Ilaria Salerno e Raffaella Asdente

Mancano pochissime ore al carnevale estivo di Arma di Taggia che quest’anno sarà caratterizzato da una giuria prettamente al femminile con alcuni volti noti. Stasera, alle 21 prenderà il via la scanzonata sfilata che animerà il lungomare dalla darsena fino a piazza Tiziano Chierotti. Lì ad attendere i partecipanti in gara ci sarà la giuria. Il presidente l’abbiamo presentato pochi giorni fa, si tratta dell’attore Adriano De Pasquale (LEGGI L’INTERVISTA QUI).



Vicino a questo sex symbol locale troveremo una maggioranza al femminile. Anche in questo caso potremmo parlare di membri a km 0. Infatti, oltre al presidente anche gli altri componenti della giuria sono ben conosciuti in ambito tabiese e non solo, stiamo parlando di:



Monia Russo, famosa cantante nazionale ma originaria di Castellaro, ha calcato il palcoscenico del Festival di Sanremo e si esibisce regolarmente con l’Orchestra Sinfonica matuziana;



Ilaria Salerno, nota influencer locale, laureatasi recentemente in scienze del turismo economia e marketing, nonché miss e presentatrice;



Raffaella Asdente, laureata in lettere classiche, abilitazione a guida turistica nazionale e tour manager internazionale dal 1997. Profonda conoscitrice della storia e delle tradizioni di Taggia e più in generale dei tanti borghi della provincia di Imperia.



Le abbiamo intervistate per conoscere che cosa potrebbero cercare tra i partecipanti in gara.



“Per me è la prima volta mi aspetto tanta creatività. Essendo un influencer sono molto contenta per questo ruolo che mi hanno assegnato. - ci ha confidato Ilaria Salerno - Sono già stata in giuria per concorsi canori e di bellezza, questa è un’interessante novità. Non vedo l’ora. La cosa più importante penso che sia essere originali e divertirsi. Il mio voto andrà ai concorrenti che mi colpiranno per la loro originalità”.



“Sono particolarmente onorata di esser stata richiesta nella giuria perché ho un grande attaccamento al territorio per ragioni professionali e per me è un motivo d’onore assumere questo ruolo. Io amo il carnevale. - ha rivelato Raffaella Asdente - Trovo che sia una festa liberatoria che dà spazio a fantasia e permette di prendersi una pausa dallo stress e dalle costrizioni della vita di tutti i giorni. Mi aspetto allegria ed una partecipazione convinta. Quando si scherza bisogna fare sul serio. Sono sicura che i nostri turisti e concittadini risponderanno positivamente. Il carnevale è una festa semplice che unisce”.



“E’ stato un invito inaspettato e mi ha fatto molto piacere. L’anno scorso avevo visto il ritorno del Carnevale Estivo, una novità e mi era piaciuta moltissimo. - racconta Monia Russo - Per me ricoprire il ruolo di giurato sarà un’avventura nuova. Mi aspetto di vedere una grande festa, con un’esplosione di colori e fantasie. Mi colpirà non solo il lato estetico delle maschere ma anche la storia dietro ognuna di esse. Cercherò di andare dietro le quinte a conoscere i retroscena di questi travestimenti”.



Un compito non facile per Adriano De Pasquale, Monia Russo, Ilaria Salerno e Raffaella Asdente che dovranno confrontarsi con un’edizione del Carnevale Estivo a tema libero. Gli stabilimenti balneari gareggeranno per tre categorie: lo stendardo più bello, il gruppo più numeroso, il gruppo più originale. Invece, le associazioni concorreranno per un premio speciale istituito quest'anno: il gruppo più spumeggiante.



L'evento si svolgerà in sicurezza grazie alla presenza della Polizia Locale, dei Carabinieri e della Protezione Civile. Inoltre, anche i ragazzi del servizio civile saranno parte attiva nello svolgimento dell'evento. Il Carnevale Estivo ad Arma di Taggia è una cosa seria. Da febbraio viene portata avanti l’organizzazione dell’atteso evento che oltre al Comune coinvolge anche: le scuole di danza ASD Artedanza, ASD BodyLab, ASD Noi della LDM; i Bagni Patrizia, Bagni Germana, Bagni Idelmery, Bagni Piccolo Jolly, Bagni Ruffini, Bagni Fortezza, Bagni Meridiana, Bagni Lido Blu, Bagni Comunali Falco, Bagni Il Gabbiano, Bagni Lido Annunziata; Associazione Albergatori; Bassilana Group; Circolo Nautico Arma; Leva' C’è; le Infioratrici della Proloco Taggia; il gruppo Natale a Villa Boselli; i Commercianti di Via Queirolo; il gruppo Sulle Orme di San Benedetto.



Una piccola menzione a parte la vogliamo rivolgere ad un gruppo, i 'Turisti per caso'. Si tratta di un gruppo di vacanzieri di Milano che da oltre 40 anni vengono a soggiornare ad Arma di Taggia. Quest'anno, venendo a conoscenza della manifestazione hanno chiesto di poter partecipare. Il Comune ha voluto premiare questo attaccamento alle coste armesi dandogli un posto nel concorso.



L’intera serata sarà diretta e coordinata dal famoso showman Gianni Rossi. Oltre alla sfilata ci saranno anche numerosi momenti di danza e spettacolo anche con i trampolieri ed animatori della Fem Spettacoli e le conturbanti ballerine brasiliane di Katy Silva. A poche ore dalla partenza dalla sfilata arriva la chiosa da Barbara Dumarte, assessore alla promozione turistica e manifestazioni di Taggia. “E’ tutto pronto. Siamo carichi per questa sera. Il mio invito è di venire ad Arma di Taggia ed essere protagonisti in questa seconda edizione del nostro carnevale estivo. Noi vi aspettiamo”.