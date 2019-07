Sanremo: Botanica fa sempre centro, a Villa Ormond un'invasione di musica e colori (Foto)

Il secondo appuntamento con 'Botanica' a Villa Ormond non ha deluso le aspettative di chi c'era anche all'esordio.

Una pacifica invasione di giovani, musica e colori ha animato la terrazza di una delle ville più belle del Nord Italia. In consolle una line-up variegata con James Falco, Anna Molly Soundsystem, Manny Whodamanny e Ariwo. Per tutti i gusti e per tutti i momenti della giornata, dalle 17 a mezzanotte.

E poi spazio anche al food, al buon vino e al relax con Manik e la degustazione “Cantine Lunae” firmata Wine Not.

'Botanica', alla sua seconda uscita stagionale, si è già confermata come punto di riferimento nel panorama degli eventi a Ponente.