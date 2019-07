Imperia: domani, sfilata delle mitiche Harley Davidson per le vie cittadine

Nuovo appuntamento con i motori a Imperia. Questa volta di scena saranno le due ruote con la 4a edizione del raduno 'Ciappa Ciappa 2.0', organizzato da Harley Davidson Italian Club – Liguria in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. Il ritrovo è fissato per domani, domenica 21 luglio, alle ore 08.30 presso Via Cascione.

Le Harley Davidson si sposteranno da Porto Maurizio verso Oneglia per poi fare tappa nell'immediato entroterra imperiese. Al ritorno riattraverseranno l'intera Città per poi concludere il giro a San Lorenzo al Mare.

"Quella per i motori è una passione autentica e gli imperiesi hanno risposto in maniera molto positiva agli eventi di questo genere che abbiamo proposto", sottolinea l'assessore alle Manifestazioni Simone Vassallo. "Un grazie sentito va agli organizzatori per l'impegno e la costanza. Sono certo che sarà una bella giornata di festa".