Noleggiare una barca nella provincia di Imperia è facile: provate con Cantiere Nautico Diurno!

Avete mai pensato di noleggiare una barca per andare insieme alla vostra famiglia o i vostri amici a scoprire alcuni dei posti più belli della costa del Ponente Ligure e magari vivere anche degli emozionanti incontri con delfini nel loro habitat naturale? Si tratta di un'esperienza fantastica e non bisogna per forza essere esperti di cime e ormeggi. Noleggiare una barca può rivelarsi divertente ed emozionante. Sebbene ci siano molti operatori turistici che promuovono questo nuovo modo di concepire le vacanze, il Cantiere Nautico Diurno può offrirti una seria opportunità di sperimentare questa nuova avventura.

Gli ormeggi del cantiere sono situati alla foce del torrente Argentina a due passi dalla pista ciclabile tra Arma di Taggia e Riva Ligure. Qui è possibile noleggiare barche sia con che senza patente, per una completa autonomia di navigazione. Tutte le imbarcazioni in affitto sono equipaggiate con motori nuovi da 40 cavalli mentre i natanti sono attrezzati con tendalino ombreggiante, dotazioni di sicurezza, autoradio, doccetta e portabibite fresche. È possibile effettuare il noleggio anche per manifestazioni o uscite notturne e, nel caso, potrete noleggiare in loco l'attrezzatura da pesca. Per noleggiare la barca ti basterà chiamare il 329 3358932, oppure mandare una mail a info@cantierenauticodiurno.it e visitare il sito http://www.cantierenauticodiurno.it/.