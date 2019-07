Doppio daspo dei Carabinieri questa mattina in via Escoffier a Sanremo. I militari del Comandante Boccucci e del Luogotenente Farchetti hanno fermato due italiani di circa 40 anni che chiedevano le elemosine con alcuni pappagallini.



I due erano già stati dotati di Daspo nei mesi scorsi ma si sono riproposti in città. Ora dovranno nuovamente sloggiare.

Le foto sono state scattate dal nostro fotografo Tonino Bonomo