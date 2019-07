Sanremo: antenna abusiva installata illegalmente su un palo della Riviera Trasporti in centro, intervento della Polizia Municipale (Foto)

L'intervento per la rimozione dell'antenna

Sarà sfuggita ai più, ma non all’occhio di SanremoNews. Nei giorni scorsi, infatti, la nostra redazione ha segnalato al comando di Polizia Municipale la presenza di una vecchia antenna della tv su un palo della Riviera Trasporti in corso Imperatrice, proprio sotto al Casinò.

La Municipale ha verificato la provenienza dell’antenna, probabilmente di un vecchio bar della zona, poi chiuso. Gli agenti sono così intervenuti per rimuoverla ed effettuare poi i rilievi del caso per capire chi e come l’abbiamo installata lì.