Imperia: principio d'incendio da un pc al Parasio, intervento dei vigili del fuoco

Principio di incendio questa mattina intorno alle 5.30 al Parasio ad Imperia. I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire all'interno di un'abitazione dove stava iniziando a prendere fuoco un computer. Per fortuna l'abitazione in quel momento era disabitata ma il fumo ha messo in allarme i vicini che hanno subito chiamato i pompieri. L'immediato intervento ha permesso di contenere i danni al solo apparecchio che stava prendendo fuoco a causa di un possibile cortocircuito.