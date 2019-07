Bordighera: si dimentica le chiavi in casa e cerca di entrare passando dal terrazzo, ragazzo precipita in un cavedio

Mobilitazione di soccorsi intorno a mezzanotte in centro a Bordighera per un giovane caduto in un cavedio. Stando ad una prima ricostruzione dell'accaduto sembra che il ragazzo si fosse dimenticato le chiavi di casa e stesse cercando un modo per raggiungere il terrazzo dell'appartamento quando ha messo un piede in fallo ed è caduto nel vuoto per una decina di metri.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno proceduto al recupero del ragazzo che versa in gravi condizioni. A quel punto è stato disposto il trasferimento in ambulanza all'Ospedale di Sanremo. Sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri della città delle palme.