Costarainera: dall’Associazione 'Amici dei Piani', consegnato un defibrillatore DAE all’Amministrazione comunale

E’ stato consegnato ieri sera dal Presidente dell’Associazione 'Amici dei Piani' al Sindaco e all’Amministrazione del Comune di Costarainera un defibrillatore DAE.



“E’ con grande piacere che consegno all’Amministrazione questo importantissimo strumento salvavita - dichiara Felice Marini, Presidente dell’Associazione Amici dei Piani -. Come Associazione e singoli cittadini siamo consapevoli dell’importanza di avere a disposizione sul territorio strumenti come questo e siamo altrettanto consapevoli di quanto sia importante saperli utilizzare correttamente. Per questo motivo sono stati invitati istruttori FULL D della CRI Comitato di Imperia, che ringrazio, per una dimostrazione di utilizzo del defibrillatore. Questo coinvolgimento della Croce Rossa vuole anche sensibilizzare tutti sull’importanza di conoscere le modalità di utilizzo di questo strumento, che ricordo deve essere utilizzato solo da persone che hanno frequentato uno specifico corso ed ottenuto il relativo attestato”.

“Ringrazio il Presidente dell’Associazione Amici dei Piani, il Consigliere Mattia Amoretti e tutti i volontari che con la loro attività contribuiscono a supportare l’Amministrazione, organizzando importanti iniziative come queste e garantendo l’apertura quotidiana del Parco de Benessere - dichiara il Sindaco Antonello Gandolfo a nome degli Amministratori presenti -. Ma questa iniziativa, che garantirà la presenza di un defibrillatore nella zona dei Piani di Costarainera a beneficio di cittadini, turisti e semplici passanti non rimarrà isolata, infatti l’Amministrazione sta valutando di dotare anche il centro storico del Paese di un defibrillatore”.



“Questo - dichiarano il Vicesindaco Pietro Mareri e l’Assessore Teresa Raineri - anche al fine di garantire la massima sicurezza di coloro che giocheranno nel nuovo campetto sportivo polivalente realizzato da questa Amministrazione proprio nei pressi del centro storico del paese e inaugurato il mese scorso”.