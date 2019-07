Cervo: Pietro De Maria apre il weekend di concerti e masterclass delle Giornate Géza Anda (Foto e Video)

Pubblico scelto, impegnato e consapevole ieri sera Venerdì 19 luglio sul Sagrato dei Corallini, in Cervo per il concerto di Pietro De Maria (Primo Premio Assoluto Géza Anda 1994) che ha aperto il fine settimana di concerti e masterclass con una serata dedicata a Beethoven e Rachmaninov. Nelle giornate di sabato 20, domenica 21 e lunedì 22 luglio si terrà la Masterclass di Pietro De Maria; domenica 21 luglio – ore 21.00 – nell’Oratorio di Santa Caterina si esibiranno gli allievi della Masterclass.







Le Giornate Géza Anda, che siglano la collaborazione tra il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo e il Concorso Pianistico Géza Anda di Zurigo si concluderanno Lunedì 22 luglio, con il concerto del pianista Dasol Kim; il concerto di chiusura è organizzato in collaborazione con Lions Club Imperia Host.



Equilibrio tra forza immaginativa, bellezza lirica del suono e analisi precisa: questo era l’ideale artistico di Géza Anda, straordinario virtuoso al pianoforte ed eccellente didatta. Un messaggio forte e chiaro, che ha avuto e ha tutt’ora grande impatto sui giovani pianisti. La moglie, Hortense Anda-Bührle, ha istituito la Fondazione Géza Anda e l’omonimo concorso pianistico nel 1979, che è diventato tra i più prestigiosi a livello internazionale; le iniziative legate al concorso, tra cui le Giornate a Cervo, ricche di musica e storia, hanno l’obiettivo di diffondere il credo artistico del Maestro e di serbarne il ricordo.



Foto e video sono stati realizzati da Marcello Nan.