Vallecrosia: manifestazione dedicata allo street food, il parere contrario di un cittadino

"Buon pomeriggio, in qualità di cittadino volevo esprimere a nome mio e di tanti altri cittadini e commercianti il pensiero relativo all’organizzazione della manifestazione chiamata Street food di Vallecrosia: totalmente contrario e per nulla costruttivo.

Incomprensibile come in una cittadina come Vallecrosia l’assessore al turismo ed al commercio non abbia pensato che questa festa fosse un danno piuttosto che un bene.



Le città di Bordighera, Ventimiglia e Camporosso invece sono molto più attente e preservando i commercianti locali: infatti hanno fatto lo street food ma coinvolgendo tutte le attività della città e con grande partecipazione... Vallecrosia non poteva fare lo stesso invece di fare incassare soldi a chi viene da fuori e non lascia nulla in città? Cari amministratori e caro assessore, basta copiare… e poi ci lamentiamo…

Antonio Lapergola".