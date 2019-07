Sanremo: posteggio invalidi 'occupato' da 5 giorni in via Helsinore, lettore chiede intervento delle autorità

Secondo la denuncia fatta dal nostro lettore, da 5 giorni l'auto nella foto, priva di contrassegno invalidi, sta occupando il posto auto per invalidi di via Helsinore.



"Sono un residente in via Helsinore, dotato regolarmente per mia sfortuna di un pass per invalidi. È da 5 giorni che la macchina nella foto è parcheggiata nello spazio riservato ai disabili senza aver esposto il contrassegno azzurro che tutte le persone come me che hanno una disabilità detengono. Ho chiamato i vigili urbani, ho scritto una mail al corpo di polizia locale, ma la macchina è ancora qui, nessuno si è visto per constatare ciò che ho segnalato. Spero che questa segnalazione possa essere letta da qualcuno che abbia il potere di intervenire per risolvere questa spiacevole situazione".