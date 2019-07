Sanremo: oltre 300 mila euro per nuove telecamere di videosorveglianza, aperta la procedura per il bando di gara

È cosa nota che il Comune di Sanremo sta lavorando per ampliare maggiormente un impianto di videosorveglianza che sta già dando ottimi risultati in termini di sicurezza reale e percepita.

Il prossimo progetto ha un valore superiore ai 300 mila euro e prevede l’installazione di circa 130 telecamere con una grande attenzione per le zone ancora scoperte. In pole position la pista ciclabile, le frazioni e le vie meno centrali che ancora non hanno visto l’arrivo della videosorveglianza.

Nei mesi scorsi sono stati molti i casi risolti grazie alle nuove telecamere in HD, da fatti di cronaca di grande portata come l’omicidio di via Padre Semeria, alla “ragazzata” di qualcuno che ha pensato bene di abbattere i motorini posteggiati in centro. Ed ecco che le telecamere hanno svolto al meglio il loro lavoro, motivo per il quale l’ampliamento dell’impianto è una priorità.

Palazzo Bellevue, quindi, ha aperto la procedura per il bando di gara che servirà a cercare l’azienda in grado di presentare la migliore offerta per la realizzazione dell’impianto.