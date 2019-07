Sanremo: consiglio comunale monotematico sulla 'Pascoli' convocato per il 31 luglio ed il 1° agosto

Non sono mancate alcune polemiche, da parte dell’opposizione, questa mattina durante la riunione dei Capigruppo in Comune a Sanremo, per la convocazione del prossimo Consiglio.

In particolare su quello che è stato poi inserito come terzo punto all’ordine del giorno ovvero la situazione della scuola di corso Cavallotti, dichiarata inagibile. L’opposizione aveva infatti chiesto che fosse un consiglio monotematico e, vista la richiesta del 10 luglio, la convocazione sarebbe dovuta arrivare il 30 (20 giorni dopo).

Ma la richiesta è stata protocollata l’11 e quindi, i 20 giorni sono stati rispettati, secondo quando evidenziato dal Presidente del Consiglio Il Grande, che ha convocato l’assise. La prima convocazione è quindi del 31 luglio, con all’ordine del giorno due variazioni di bilancio, una delle quali relativa all’ex tribunale.

Il Consiglio affronterà quindi il caso della ‘Pascoli’ che, se si protrarrà come prevedibile, vedrà la discussione proseguire anche il 1° agosto.