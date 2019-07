Sanremo: successo per presentazione del libro “La saggezza del tempo” di Padre Antonio Spadaro (Foto)

Successo di pubblico per la stagione estiva dei “Martedì Letterari” alle 21, al Teatro dell’Opera del Casinò, dove è stato presentato il libro di Padre Antonio Spadaro: “La saggezza del tempo” (Marsilio).

La prefazione che Papa Francesco ha scritto per il volume La saggezza del tempo inizia con queste parole. Dunque, la profezia è dei giovani, ma non ci saranno visioni del futuro se i giovani non sapranno ascoltare i sogni degli anziani, che sono le nostre radici. Il messaggio del Papa è un appello coraggioso a rifondare la fiducia nel futuro attraverso un nuovo patto tra le generazioni. Se non si rinnova questa alleanza, la catena umana che chiamiamo storia rischia di spezzarsi; e «l’uomo – dice il Santo Padre - è stato creato da Dio per fare la storia, non per sopravvivere nella giungla della vita».

Il libro, pubblicato in Italia da Marsilio e in corso di traduzione in nove lingue, intende essere a servizio di un nuovo patto tra le generazioni. Il Papa affronta con parole semplici grandi temi come l’importanza del lavoro, la lotta contro le difficoltà della vita, l’amore, la morte, la speranza e parla ai lettori della gratuità di Dio: "La fede non è pagare il pedaggio verso il cielo; non è pagare la salvezza. È andare avanti in virtù della gratuità di Dio. Lui vuole soltanto amarci e restituirci a noi stessi".

Il prossimo appuntamento è per sabato 27 luglio alle 21, al Teatro dell’Opera del Casinò Gennaro Sangiuliano Direttore del Tg2 della Rai, presenta i suoi libri:”Trump vita di un presidente contro tutti. (Mondadori) e “Putin. Vita di uno zar” (Mondadori). Partecipa Carlo Sburlati.