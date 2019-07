Sanremo: dal 9 al 12 settembre la 9ª edizione della Summer School of Floriculture (Video)

Si terrà dal 9 al 12 settembre al Floriseum di Villa Ormond la 9ª edizione della Summer School of Floriculture, evento di riferimento per il mondo della floricoltura e degli studi collegati. Il tema di quest'anno sarà “La qualità del verde urbano: il contributo delle piante erbacee”.

La Summer School of Floriculture è aperta a tutti gli operatori del settore e agli studenti di agraria ed è organizzata da: Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università degli studi di Torino, Centro di Ricerca Orticultura e Florovivaismo di Sanremo, Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo, Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola di Albenga con la collaborazione del Centro Servizi per la Floricoltura della Regione Liguria.

Il corso intende affrontare una parte dell'ampia tematica sul verde urbano concentrandosi sulla parte relativa alle piante erbacee che svolgono un importante ruolo estetico e salutistico facendo da completamento alle alberate. Ampio spazio verrà dedicato alle nuove tecnologie e strategie e, in particolare, all'assortimento varietale e alle altre applicazioni più innovative e sociali.

Il programma

Primo giorno: dopo un'ampia parte introduttiva e più generale, si affronterà la legislazione in merito e si inizierà a parlare dei fiori selvatici e delle loro potenzialità nel verde urbano

Secondo giorno: si affronteranno i temi legati alle infrastrutture in ambito urbano e della difesa possibile considerando l'ambiente. Si parlerà delle coltivazioni urbane (orti), le potenzialità delle geofite e delle piante aromatiche e il loro ruolo, anche salutistico, per i cittadini

Terzo giorno: verranno esplorate le varie graminacee ornamentali, le bedding plants e le essenze mediterranee con attenzione al risparmio idrico. In conclusione di giornata verrà effettuata una visita guidata al parco di Villa Ormond di Sanremo.

Quarta giornata: dedicata ad attività pratiche e a visite ad aziende di propagazione, alle collezioni degli istituti di ricerca insistenti du Sanremo. Il pomeriggio sarà dedicato a un living lab durante il quale si effettuerò un'analisi SWOT come sintesi dei temi discussi nel corso della settimana. Alla conclusione del corso verranno consegnati gli attestati di partecipazione.