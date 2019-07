Molini di Triora: domani pomeriggio l'appuntamento con 'Racconti Migranti - Storie di Uomini tra immagini, libri e parole'

Legambiente della Valle Argentina, il centro culturale 'Il Mulino Racconta - Casa Balestra', con il patrocinio del comune di Molini di Triora, organizzano per domani l'appuntamento con 'Racconti Migranti - Storie di Uomini tra immagini, libri e parole'.

L'appuntamento si svolgerà alle 18 in piazzetta Aia Capponi e, in caso di maltempo l’evento sarà presentato nella sala consiliare del comune. Dopo i saluti del Sindaco Manuela Sasso è prevista la presentazione della mostra grafica 'Africa Nera' (L’Africa la incontriamo ogni giorno per strada e sui media. Con questa mostra Roberto Lanterio ci invita a riflettere sulla condizione di chi ha avuto la sorte di nascere un po’ più a sud rispetto a noi). Testo critico di Fulvio Cervini: legge Ersilia Ferrante

E la sorte ritorna nei due romanzi che gli autori presentano nel giallo di Marco Terrone 'Fuori dal buoi' (Atene Edizioni 2018). Il buio della notte è testimone di disumani traffici, ma sa proteggere e offrire riparo a vite in transito tra miseria e salvezza. E nel romanzo di Giacomo Revelli 'La lingua della terra' (Edizioni Arkadia | Senza Rotta - 2019). L'olivicoltore Bedé trova un uomo che dorme nel suo casone in campagna. Dapprima diffidente, tra i due nascerà un dialogo, impareranno a comunicare usando la "lingua della terra".

“Quattro minuti guardandosi negli occhi”: Ersilia Ferrante, avvocato, impegnata per i diritti dei migranti incontra e parla con Seyba, responsabile del centro di accoglienza di Molini di Triora, Samba e con altri ospiti: ascoltiamo le loro storie.

Alle 19.45 “Bianco&Nero” Aperitivo offerto in piazzetta Aia Capponi.