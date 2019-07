L'imprenditore agricolo ponentino Marco Damele domani tra i relatori della conferenza internazionale 'Quality of life' a Montecarlo

La ‘Qualità della vita’, non un concetto astratto ma un parametro per misurare quanto ciascuno di noi si sta adoperando per la propria salute, quella della comunità in cui vive, del territorio in cui abita e, in un mondo sempre più connesso e complesso, per il pianeta.

A determinare la ‘Quality of life’ concorrono le più svariate materie e discipline: dalla medicina all'economia, dall'urbanistica alle scienze agrarie, dall'informatica alla filosofia. Insomma, tutto l'universo del sapere che ruota attorno all'uomo. Di questo si parlerà in un ciclo di conferenze organizzate da Romeo Ferrero, dove il pubblico potrà ascoltare relatori che sono i massimi esperti del proprio campo di ricerca e lavoro.

Il primo appuntamento si terrà domani al Novotel di Bd. Princesse Charlotte, facilmente raggiungibile dalla stazione ferroviaria di Monaco. Un luogo molto confortevole, a proposito di qualità della vita, dove si creerà una sorta di ‘convivium’ tra oratori e uditori in una saletta con vista sulla piscina dell'hotel. Dalle 15 alle 19, lasciando spazio alle domande della platea e a una pausa ristoro per un caffè o una bibita, si alterneranno:

- Brigitte Papadopulos, dottoressa in Scienze biochimiche nutrizionali: studia il ruolo degli antiossidanti nell'invecchiamento e ha creato a Monaco Dermadiane, una linea di cosmetici naturali da associare a una sana alimentazione;

- Cristiano Gatti, portavoce dell'associazione Tessile e Salute: parlerà di come devono essere fatti i tessuti che stanno a contatto con la nostra pelle;

- Marco Damele, scrittore e imprenditore agricolo di Camporosso: illustrerà le virtù della cipolla egiziana, una varietà molto antica, recentemente riscoperta e coltivata solo nel Ponente ligure, tutelata da Slow Food;

- Paolo Sari, veneziano di nascita, prestigiosa carriera internazionale, Sari è un sostenitore incondizionato dell'agricoltura biologica. "Cosa significa oggi essere una biografia stellata? "

- Luca Coltri cameraman, Sergio Cotta biologo marino: due subacquei che con l'associazione Pianeta Blu si occupano di far conoscere e tutelare i fondali di Capo Mortola, raccogliendo la plastica che oramai abbonda anche qui.

- Ivan Faraldi, Light Painter: “La Grammatica dello Sguardo”.Tratterà in modo sintetico il concetto che l’artista ha sviluppato in uno spettacolo al Teatro Parenti di Milano.

L'evento sarà bilingue (sia in italiano sia in francese) e la partecipazione sarà aperta a tutti in maniera gratuita con prenotazione obbligatoria.