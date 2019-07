Imperia: serate organistiche leonardiane, stasera un concerto alla Basilica di San Giovanni

Questa sera, venerdì 19 Luglio, alle ore 21, presso la Basilica di San Giovanni ad Imperia Oneglia secondo prestigioso appuntamento con l’organista canadese Réjéan Poirier.



“Dopo una prima serata di grande rilievo artistico avvenuta ieri presso la Concattedrale di San Maurizio a Imperia per le “Serate organistiche leonardiane” l’organista di Montréal proporrà un programma tutto barocco con pagine di Praetorius, Bach, Bohm, Scheidemann. Un sentito grazie viene rivolto al parroco Mons. Ennio Bezzone ed all’organista della Basilica Luigi Piritore per l’ospitalità da parte degli organizzatori” - sottolineano gli organizzatori.



“Réjean Poirier ha studiato nei conservatori di Montreal e Tolosa con Bernard Lagacé, Kenneth Gilbert e Xavier Darasse. Ha vinto il primo premio per organo e musica da camera, un diploma post-laurea in clavicembalo e, alla fine dei suoi studi, ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale J.S. Bach di Bruges. Ritornato a Montreal nel 1974, ha fondato, con Christopher Jackson e Hélène Dugal, il Montreal Early Music Studio, di cui è stato co-direttore artistico per quasi quindici anni. Nel 1990, ha fondato Da Sonar. Ha anche co-fondato due compagnie di concerti per organo: la Pro Organo Society e i Montreal Organ Concerts. Réjean Poirier persegue una carriera concertistica internazionale nell'organo e nel clavicembalo. Come solista e continuista, ha lavorato a lungo con il Montreal Early Music Studio, Les Violons du Roy, Ensemble Da Sonar e Tafelmusik. Professore emerito dell'Università di Montreal, dal 1998 al 2006, ha ricoperto la carica di Preside della Facoltà di Musica. Ha eseguito numerose registrazioni su organo e clavicembalo, solista e ensemble” - concludono.