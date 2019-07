Il 20 luglio ad Ospedaletti sport, musica e beneficenza protagonisti per un'intera giornata di iniziative

Domani, sabato 20 luglio, ad Ospedaletti si terrà una giornata dedicata allo sport, alla beneficenza ed alla musica. L'iniziativa è stata presentata dall'assessore allo sport ed al turismo, Birgit Brugger.



“Il nostro gruppo di lavoro considera importante l’attività sportiva nella vita di un ognuno soprattutto durante l’adolescenza per una sana formazione dei ragazzi - ha spiegato l'assessore - quindi con i consiglieri Simona Cecchetto e Filippo Berto abbiamo pensato di organizzare una serata in cui i gruppi sportivi, prevalentemente ospedalettesi, potranno presentare la loro attività e, grazie al supporto degli insegnanti, far provare le varie discipline sportive”.



Un ricco programma di appuntamenti che prenderà il via già al mattino. Alle 9 sulla pista ciclopedonale si terrà 'Pedaliamo per un respiro'. Un'iniziativa a favore della Lega Italiana Fibrosi cistica onlus sez. Liguria. Per partecipare ci si potrà iscrivere presso la rivendita Bici Sport di Ospedaletti.



Il clou della giornata arriverà in serata. A partire dalle 20 prenderà il via la Festa dello Sport. Saranno presenti numerose associazioni del territorio che permetteranno di provare le diverse discipline. Ecco chi parteciperà: ASD Basket Club, C.I.T.O. Tennis Club, San Giovanni Volley, ASD Calcio, ASD Muay Thai, Comitato Circuito, ASD Happiness e crossfit e la Federazione Italiana Qi Gong e Thai Chi.



Infine, alle 21.30, in piazza IV Novembre spazio alla musica con la “Superband” per una serata all'insegna dei più grandi successi del rock italiano, con Giorgio Usai (componente storico dei New Trolls), Enrico Bianchi (ultimo cantante dei Gens e membro nei Formula 3) Freddy Vandresi (batterista dei Delirium) e alla chitarra Paolo Ballardini (che ha collaborato con grandi cantanti italiani e componente dell’orchestra Rai).



“Questa sarà una delle prime iniziative di promozione dello sport che la nostra amministrazione intende programmare nei prossimi mesi. Ospedaletti è pronta per una intensa giornata di sport e musica” - conclude l'assessore Birgit Brugger.