Bordighera: grande partecipazione di pubblico ieri all'Arena della Scibretta per il Jugalbandi Trio (Foto e Video)

Tutto esaurito ieri all’Arena della Scibretta, per la seconda serata della 11a rassegna ‘Touscouleurs’, con l’esibizione del trio ‘Jugalbandi’, che ha proposto musica classica indiana.

Federico Sanesi è da tempo il maggiore esponente delle percussioni indiane in Italia ed è richiesto da tutti i musicisti indiani in tour nel nostro paese. Inoltre è stato per vent’anni docente di ‘Tabla’, al Conservatorio di musica di Vicenza ‘Arrigo Pedrollo’. Nicolo Melocchi è uno dei migliori suonatori di ‘Bansuri’ in Italia, allievo di Pt. Hariprasad Chaurasia, con esperienze concertistiche in India e in prestigiosi teatri italiani. Leo Vertunni, allievo di Ust. Irshad Khan, è componente stabile della celebre band Indialucia, con la quale si esibisce in tutto il mondo.

Il progetto ‘Jugalbandi’ è nato recentemente dal desiderio di diffondere la tradizione della musica colta indiana presso un pubblico sempre più ampio e interessato.

(Foto e Video di Eugenio Conte)