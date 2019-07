Badalucco: ore 19, da stasera ritorna 'Diffest', il grande festival gratuito che anima le piazze con musica, arte e live performance

Mancano poche ore al DIFFEST, il grande festival gratuito che anima le piazze di Badalucco. Due serate, oggi e domani, all'insegna di musica, arte e live performance con una serie di eventi che prendono vita nelle splendide piazze del borgo della valle Argentina.

Il tema del DIFFEST 2019 è il gusto come spiegano gli organizzatori, l'Associazione culturale PuntoDiffusione: "Dopo un anno di stop, torna il Festival della Diffusione, il DIFFEST. Quest'anno il concetto che vogliamo portare in piazza è il GUSTO, nelle sue diverse accezioni e nei suoi molteplici significati. Come disse un vecchio saggio del paese: "Se esistono gusti differenti è giusto che rimangano tali. L'importante è saper condividere il tempo che ci spetta insieme con i gusti e punti che abbiamo in comune". Poche cose sono evidenti ed innegabili, e al contempo difficili da definire quanto il GUSTO. Saggio è colui che assaggia la realtà nel tentativo di conoscerla e, per conoscerla, prova a suddividerla in emozioni comprensibili e condivisibili con gli altri."

La prima serata - Si inizia venerdì 19 luglio in piazza Duomo, a partire dalle ore 19.00, con la musica del DJ nizzardo Aim N, seguita dalle performance di "Poetry Slam" con una selezione di poeti che vede come maestro di cerimonia Enrico Pittaluga di Generazione Disagio. Alle 20.00 il concerto di Bob Messini, attore, tra gli altri, per Paolo Virzì e Pupi Avati, comico – cabarettistico per Drive in e Quelli del Calcio, qui in veste di cantautore. A seguire Cinematic Zoo band a tratti punk rock a tratti bizzarre, arrivano al DIFFEST con un nuovo album di inediti in francese.

Alle 23.30 Marte bravissima musicista e cantante genovese e, in chiusura, l’ esplosivo Rockabilly dei The Nuclears. Sempre in piazza Duomo, sia venerdì 19 che sabato 20, si potranno degustare i vini dell'Agenzia Grandi Vini, con i due punti cibo: uno a cura della Gastronomia locale “La Canestra” con prodotti tipici di Badalucco e l’altro a cura di Munchies: panini farciti con carni sceltissime, cotte senza fretta sulle braci o con un lento processo di affumicatura usando legno di ulivo, ciliegio e melo.

La seconda serata - Sabato 20 luglio il DIFFEST da piazza Duomo si espande anche nelle altre piazze del paese, piazza Santa Cecilia e piazza G. Rodi, con vari appuntamenti in contemporanea nel cuore del centro storico di Badalucco.

Si riparte in piazza Duomo dalle 19.00 con VitoRiot & Diana MISS PEARL djset, seguito dallo spettacolo del cabarettista genovese Enrique Balbontin, comico genovese noto per le sue “lezioni di Savonese” e sicuramente visto più volte a Zelig o Colorado Cafè. Alle 21:30 Lucio Leoni talentuoso cantautore Romano, poi 22.30 A Morning Loss da Imperia, autodefinitisi 'la più caramellosa orchestrina di powerpop del nordovest'. Alle 23.30 Le Sigarette un duo romano batteria, chitarra e voci nato dalle menti di Jacopo Dell'Abate e Lorenzo Lemme e, in chiusura, il Dj set di Luca Fronza, Dj/Producer italiano di fama internazionale con una passione sfrenata per le frequenze basse, vincitore dell' HipHop Village promosso da Musica! (La Repubblica) con Radio Deejay e del premio “best breakbeat dj/producer” Red Bull Homegroove nel 2003. Ha calcato le consolle dei migliori locali notturni e festival nazionali ed internazionali, tra cui spicca la presenza a MTV re:ART e al Glastonbury Festival (UK). Durante la serata, proprio nella piazza, Live painting Maurizio Jori, artista autodidatta formatosi tramite un' intensa esperienza di "urban exploration" nelle principali capitali mondiali che realizza interventi murali di rigenerazione urbana con enti pubblici e privati e, nella Art Gallery, uno spettacolo di shadow theatre di Marie Donath, artista berlinese, con “The birds” , ripetuto tre volte ai seguenti orari: 21.30 – 22.30 – 23.00

In contemporanea, in piazza Santa Cecilia, aperitivo con i cocktail del Bar Affini di Torino, con stand gastronomico a cura del famoso ristorante badalucchese Ca' Mea, sulle note del Dj set di Marco Palmieri, torinese installatosi a Zurigo, sound producer e fondatore dei Linea 77! A seguire, alle 21.00 esibizione di Rocco di Bisceglie e Francesco Lurgo, seguita da Sartoria Sonora, in programma alle 22.00 e, in chiusura, The Karma Keeper & Sandher. Tutti gli artisti appena citati abbracciano l’elettronica mescolandola però con chitarre classiche o fiati, come il sax, accompagnando gli spettatori in un interessante viaggio sonoro.

Sempre sabato 20 luglio, esibizioni e musica in piazza G. Rodi, con la performance di Nemuri No-Hana, a partire dalle 19.30, seguita dai Byenow, duo di folk sperimentale; alle 22.00 One Glass Eye, band emiliana genere dream pop e, in chiusura, La macchina di von Neumann , band brianzola che suona musica strumentale dal 2014 con la pubblicazione di tre EP autoprodotti, S/T (2014), Tale Edro Shin Tone e Buona Musica! (2015), fino al primo album Formalismi, pubblicato nel 2018.

Durante tutta la serata sarà possibile degustare le birre del birrificio Nadir di Sanremo, con il servizio food fornito dal Globo, couscous vegetariani e non, insalate di farro e molto altro.

INFO

DIFFEST / Free Art & Music Festival / 19 20 Luglio, Badalucco

Ingresso GRATUITO

Pagina Facebook:https://www.facebook.com/puntodiff/

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/462559831226066/?event_time_id=462559837892732





PROGRAMMA COMPLETO DIFFEST 2019



Venerdì 19 luglio

PIAZZA DUOMO

Aperitivo con Azienda Grandi Vini, Gastronomia “La Canestra” e Munchies

19:00 Aim N djset

20:00 Poetry Slam

21:30 Bob Messini

22:30 Cinematic Zoo

23:30 MARTE

00:30 The Nuclears

Sabato 20 luglio

PIAZZA DUOMO

Aperitivo con Azienda Grandi Vini, Gastronomia “La Canestra” e Munchies

19:00 VitoRiot & Diana MISS PEARL djset

20:30 Enrique Balbontin

21:30 Lucio Leoni

22:30 A Morning Loss

23:30 Le Sigarette

00:30 Luca Fronza Djset

Live painting Maurizio Jori

Marie Donath and the shadow teathre in art gallery : “The birds” showtime 21:30 - 22:30 - 23:00

PIAZZA S. CECILIA

Aperitivo con Bar Affini e ristorante Ca’ Mea

19:30 Marco Palmieri djset

21:00 Rocco di Bisceglie e Francesco Lurgo

22:00 Sartoria Sonora

23:00 The Karma Keeper & Sandher

PIAZZA G. RODI

Aperitivo con Birra Nadir ed il Globo

19:30 Nemuri No-Hana performance

21:00 Byenow

22:00 One Glass Eye

23:00 La Macchina di Von Neumann